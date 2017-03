Zagreb inaugure un nouveau terminal aéroportuaire construit par la France

Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic a inauguré mardi un nouveau terminal aéroportuaire, un investissement de 300 millions d'euros, construit et géré par un consortium dominé par le français Aéroports de Paris Management. Les autorités espèrent que ce terminal fera de l'aéroport Franjo Tudjman à Zagreb un centre régional. L'économie de la Croatie, pays adriatique, est fortement dépendante du tourisme qui représente 18% de son PIB. Le nouveau terminal à l'aéroport à Zagreb pourra desservir cinq millions de passagers par an. Jusqu'à présent, deux millions de passagers pouvaient transiter par l'aéroport au niveau annuel. "Avec cet aéroport, nous devenons un centre régional dans l'Europe du sud-est qui deviendra attrayant pour de nouveaux touristes", a déclaré M. Plenkovic. Le consortium ZAIC, regroupant notamment les Aéroports de Paris Management et le groupe Bouygues Batiment International (BBI), a signé en 2012 une concession de 30 ans pour l'aéroport de Zagreb. Le secrétaire d'État francais auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international chargé des Affaires européennes, Harlem Désir, a, de son côté, salué le bon exemple de partenariat entre deux pays membres de l'Union européenne qui travaillent ensembles. Le développement des infrastructures est une des priorités dans les Balkans. En Serbie voisine, un total de 27 compagnies, dont les Aéroports de Paris, ont répondu à un appel d'offres pour la privatisation de l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade.