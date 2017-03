Grosse frayeur à bord d'un Saab 340 en Australie

C'est un incident grave et rarissime qui est intervenu à bord d'un Saab 340 de l'opérateur australien REX (Regional Express) le 17 mars.



L'appareil régional, immatriculé VH-NRX, assurait un vol régulier entre Albury et Sydney quand l'ensemble de propulseur du moteur n°2 s'est séparé de son arbre. L'avion régional, qui transportait 16 passagers ainsi que 3 membres d'équipage, volait alors à 25km de la plateforme Kingsford Smith de Sydney en phase d'approche.



Selon la compagnie, « L'équipage a suivi les procédures d'exploitation standards et a signalé l'événement au contrôle aérien pour un atterrissage prioritaire. L'avion a atterri normalement et aucun des passagers et des membres de l'équipage n'a eu besoin d'une assistance particulière. »



L'incident s'est déroulé après que l'équipage ait décidé d'éteindre le turbopropulseur incriminé suite à la constatation de paramètres moteur anormaux. Selon les pilotes, le propulseur a quitté son arbre une fois sa mise en drapeau effectué, et « l'ensemble a basculé vers le haut et vers la droite et l'hélice a été vue tourner dans une position horizontale, puis s'éloigner sans toucher l'avion ».



Une enquête a été immédiatement déclenchée par l'Australian Transport Safety Bureau (ATSB) pour en connaître les causes et notamment par une analyse métallurgique. En attendant, le transporteur a immobilisé 5 appareils et retiré du service toutes les boîtes de transmission et tous les arbres de la même série pour inspection. Le Saab 340 est motorisé par des turbopropulseurs CT7-5A2 de General Electric.



Cet incident est rarissime et n'est intervenu qu'à une seule autre occasion dans l'histoire du Saab 340. C'était à bord d'un exemplaire de la compagnie aérienne américaine Comair en 1991. Le nouvel appareil concerné avait quant à lui été mis en service en 1992 et était opéré par la compagnie australienne depuis octobre 2004. REX aligne une flotte homogène de plus de 50 Saab 340.