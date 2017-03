L'Allemagne pourrait acquérir six C-130J pour 900 millions d'euros

L'Allemagne pourrait faire l'acquisition de six C-130J Super Hercules pour 900 millions d'euros, a indiqué l'agence de presse Reuters. La commande serait prévue pour 2019 et comprendrait également 110 millions d'euros supplémentaires pour des travaux d'infrastructure et un simulateur de vol. Les avions de transport de Lockheed Martin devraient être co-localisés avec la flotte française, sans doute sur la BA 105 d'Évreux, sans confirmation officielle pour l'instant. Une première capacité opérationnelle est attendue pour 2021.



La France et l'Allemagne ont signé en octobre 2016 et en février dernier des déclarations d'intention pour la constitution et l'exploitation d'une flotte commune de C-130J, dont les modalités précises n'ont pas encore été dévoilées. Il s'agit pour les deux nations de réduire les coûts d'exploitation et de MCO et de compléter les flottes respectives d'A400M.