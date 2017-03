La capsule Dragon de SpaceX a amerri dans le Pacifique sans encombre

La capsule non-habitée Dragon de la société américaine SpaceX a amerri sans encombre dimanche dans le Pacifique après une mission d'approvisionnement de la Station spatiale internationale (ISS) où elle est restée amarrée près d'un mois, a indiqué SpaceX. Dragon a livré près de 2,2 tonnes de nourriture, eau et matériels d'expérience scientifique à l'avant-poste orbital le 23 février pour le compte de la Nasa. Après avoir déchargé la cargaison de Dragon, les membres d'équipage de la Station l'ont ensuite chargée de détritus et matériels usagers ainsi de matériels et échantillons d'expériences scientifiques menées en microgravité pour les acheminer dans des laboratoires sur la Terre. La capsule Dragon a été larguée du bras télémanipulateur de la Station après avoir été désamarrée à 9:00 GMT pour commencer son périple de plus de six heures pour retourner sur la Terre. Dragon s'est posée dans le Pacifique au large des côtes du Mexique à 15h48 GMT, sa descente finale freinée par trois énormes parachutes. "Aujourd'hui on a dit au revoir à Dragon: le vaisseau ramène sur la Terre des échantillons scientifiques importants dont certains provenant de l'équipage lui-même", a indiqué dans un message sur Twitter, l'astronaute français Thomas Pesquet, un des six membres de l'équipage arrivé à l'ISS en novembre dernier.