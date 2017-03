Ryanair va lancer ses premiers vols vers l'Ukraine

La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts Ryanair va lancer ses premiers vols à destination de l'Ukraine, avec quinze lignes reliant dès octobre Kiev aux Pays-Bas, à la Suède et au Royaume-Uni. "Ryanair a le plaisir d'annoncer que les vols à bas prix sont arrivés en Ukraine, 34e pays où nous opérons", a déclaré mercredi dans un communiqué son directeur commercial David O'Brien. Cinq vols par semaine relieront Kiev à l'aéroport londonien de Stansted et trois à Manchester, dans le nord du Royaume-Uni. Quatre vols hebdomadaire relieront également Kiev à l'aéroport de Skavsta à Stockholm et trois autres à l'aéroport d'Eindhover, aux Pays-Bas. Ryanair espère transporter 250.000 passagers sur ces lignes, selon M. O'Brien. La compagnie aérienne dessert uniquement des destinations court et moyen-courrier, essentiellement en Europe mais aussi vers le Maroc et les Canaries.