La DSNA monte à bord de l'ADS-B satellitaire d'Aireon

La Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA) vient de signer un protocole d'accord avec Aireon, une filiale d'Iridium Communications créée l'année dernière et qui réunit aussi Nav Canada, ENAV (Italie), l'IAA (Irish Aviation Authority et Naviair (Danemark).Selon cet accord, la DSNA va pouvoir tester les fonctionnalités de réception des données de l'ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) satellitaire d'Aireon pour l'ensemble de son espace aérien et notamment pour ses zones océaniques. Elle est en effet également chargée de la gestion des espaces aériens de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des Antilles-Guyane, d'une partie de l'océan Indien et de Saint-Pierre-et-Miquelon.Les satellites de la nouvelle constellation Iridium NEXT sont en effet pourvus d'une charge ADS-B développée par la société américaine Harris Corporation pour les besoins spécifiques d'Aireon et qui permet ainsi de suivre en temps réel les signaux émis depuis les transpondeurs embarqués compatibles. (lire notre article : Le suivi en temps réel des avions commerciaux vient de faire un pas de géant ).Rappelons que la FAA est également partenaire du programme, tout comme NATS qui est en charge de la surveillance du plus important trafic océanique au-dessus de l'Atlantique Nord.