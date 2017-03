Bahreïn: nouveau centre de contrôle aérien conçu par ADP

La filiale ingénierie de Groupe ADP a remporté un appel d'offres pour la conception du nouveau centre de contrôle aérien de l'aéroport international de Bahreïn, occupant une surface de 3.000 m2, a annoncé l'entreprise lundi. ADP Ingénierie a signé un contrat s'étendant sur une durée de 18 mois pour la conception et la supervision des travaux du nouveau Centre de contrôle aérien de l'aéroport international de Bahreïn, selon un communiqué de Groupe ADP. Aucune précision n'a pu être obtenue sur le montant du contrat. Le nouveau centre de contrôle aérien doit permettre de "mettre à niveau les installations de navigation aérienne pour faire face à la croissance rapide du trafic aérien de la région et optimiser leurs capacités". ADPI, historiquement très présent au Moyen-Orient, réalise déjà la conception du nouveau terminal passagers de l'aéroport de Bahreïn. Il a, entre autres, conçu le plus grand terminal dédié à la flotte A380 d'Emirates à Dubaï, la tour de contrôle d'Abou Dhabi ainsi que le Pavillon de l'Emir à Doha, un terminal réservé aux chefs d'Etat et hauts dignitaires. ADPI est un des leaders mondiaux du conseil et de la conception dans le développement ou l'aménagement d'infrastructures aéroportuaires à l'international. Crée en 2000, il emploie 400 personnes et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.