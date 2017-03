Document : L'ACNUSA publie son rapport annuel 2016

Le document de 120 pages dresse le bilan des avancées et des freins en matière de maîtrise des nuisances aéroportuaires, ainsi que des propositions et leviers d'action qui permettraient d'enregistrer des progrès en la matière.



L'autorité rappelle qu'entre 6,5 et 7 millions de personnes sont survolées plusieurs fois par jour par des appareils volants à moins de 2 000 mètres.



L'ACNUSA ne manque pas d'indiquer que ses recommandations pour 2017 prennent une résonance particulière à seulement quelques semaines des élections, qui constituent une opportunité de mettre en oeuvre des actions à l'attention des populations riveraines des aéroports



Le rapport annuel 2016 de l'ACNUSA est téléchargeable depuis

