Transavia France poursuit sa croissance

La compagnie low-cost française du groupe Air France-KLM vient d'accueillir samedi 11 mars le premier exemplaire des quatre nouveaux Boeing 737-800, qui viendront accroître sa flotte cette année. Cet appareil est issu de la commande passée directement auprès de l'avionneur américain en février 2015.



Transavia France alignera ainsi à la fin de l'année une flotte homogène de 29 737-800 affichant une moyenne d'âge de cinq ans. Au total, les deux compagnies Transavia attendent encore un total de douze Boeing 737-800 sur la commande de dix-sept (plus trois options) d'ici 2018, une importante part devant servir à rajeunir la flotte de Transavia Pays-Bas.



Le nouveau 737-800 de Transavia France est logiquement équipé des nouveaux sièges de B/E Aerospace.



Avec l'arrivée de ces nouveaux monocouloirs, la compagnie française a indiqué qu'elle pourra accroître son offre de 15 % et proposer 6,9 millions de sièges cette année.



« Ces quatre nouveaux appareils nous permettent de consolider notre leadership au départ de Paris-Orly à destination de l'Europe. En effet, grâce à cet investissement et à nos nouvelles destinations nous proposons à nos clients une offre plus globale, pour un horizon de voyages élargi », a indiqué Nathalie Stubler, Président Directrice Générale de Transavia France dans un communiqué.



Les nouveaux 737 vont notamment permettre le lancement de trois nouvelles destinations l'été prochain, à savoir Palma de Majorque, Tanger et Tivat (Monténégro) et permettrons de renforcer les fréquences de son réseau, qui comprendra désormais un total de 80 lignes.



Les deux compagnies low-cost du groupe Air France-KLM ont enregistré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en 2016, en croissance de 10,8% par rapport à l'année précédente.