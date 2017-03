La nouvelle base aérienne de la sécurité civile s'installe à Nîmes-Garons

La nouvelle base aérienne de la sécurité civile (BASC) a été officiellement inaugurée ce 10 mars sur le site de Nîmes-Garons, en présence du Premier ministre Bernard Cazeneuve et du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. Les 26 avions destinés à la lutte anti-incendies seront regroupés avec le centre de commandement du groupement des hélicoptères (H145) de la Sécurité civile.



La BASC était implantée à Marignane depuis 1963. Annoncé en janvier 2013, le transfert à Nîmes est justifié par « l'exiguïté de la vieillissante implantation » sur le site de l'aéroport de Marseille-Provence et de « fortes contraintes foncières ». Les 12 Canadair CL415, 9 Tracker S2FT, 2 Dash 8 Q400MR et 2 Beech King Air 200 vont bénéficier des installations militaires héritées de la base aéronavale, dissoute en 2011, qui avait laissé ensuite laissé la place au 503ème régiment du train de l'armée de terre.



Après 14 mois de travaux, notamment pour la rénovation et la création de 30 790 mètres carrés de pistes extérieures, la Sécurité civile va entre autres disposer d'un grand pélicandrome pour l'approvisionnement en retardant (quatre postes) et en eau (deux postes), d'un pôle de simulation et d'un centre d'excellence regroupant des unités de formation et de R&D. Des mutualisations avec le groupement d'hélicoptères sont également envisagées en termes de maintenance des appareils. Le MCO des 23 bombardiers d'eau et des trois avions de coordination est assuré par Sabena Technics.



Sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, les 26 avions - mis en oeuvre par une centaine de personnels, dont 84 pilotes et co-pilotes - peuvent être mis à disposition des préfets de zones et de départements pour la lutte contre les feux de forêt. Si le détachement permanent est à présent situé à Nîmes, des détachements estivaux en Corse et dans les zones à risques du Sud et du Sud-ouest permettent une meilleure réactivité en cas de déclenchement de feux en forêt. Un King Air 200 et deux CL 415 sont également susceptibles d'être déployés ailleurs en Europe en vertu d'un « accord de solidarité ». Au cours des dix dernières années, ils ont par exemple opéré en Suède, en Bulgarie, en Grèce, en Israël, au Portugal ou encore en Russie.



Le bilan opérationnel de l'année 2016 fait état de 7 937 heures de vol, dont 1 994 sur feu et 1 652 de guet aérien armé. Six mille largages ont été effectués sur l'année, représentant 33 millions de litres d'eau et de retardant.



Le renouvellement de la flotte des Tracker, qui doivent être retirés du service actif entre 2018 et 2022, a fait l'objet d'un avis de marché publié en juillet dernier, par le biais de la DGA, qui vise à acquérir six avions multirôles bombardier d'eau et transport.