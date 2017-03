Air France-KLM pourrait prendre part à l'augmentation de capital Air Côte d'Ivoire

Jean-Marc Janaillac a indiqué le 2 mars qu'Air France-KLM envisageait de prendre part à l'augmentation de capital d'Air Côte d'Ivoire. Cette déclaration, rapportée par l'Agence de presse africaine, a été faite lors de la rencontre du PDG du groupe avec le Président de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara à Abidjan.



Durant cette rencontre, les thèmes de l'engagement et du développement d'Air France-KLM dans le pays ont été abordés.



L'APA rapporte également que Jean-Marc Janaillac s'était dit confiant sur les perspectives de la compagnie aérienne africaine grâce au soutien dont elle bénéficie de la part du gouvernement, et que le groupe franco-néerlandais pourrait participer à sa croissance, au niveau opérationnel, financier et commercial.