SAS prévoit de lancer sa filiale irlandaise en novembre avec ses A320neo

Selon les déclarations de Mikael Wangdahl, vice-président Production externe chez SAS, auprès du quotidien irlandais The Irish Independent le 2 mars, la division irlandaise de la compagnie scandinave devrait être opérationnelle à partir du mois de novembre. La demande d'AOC devrait être formulée en avril auprès de l'aviation civile irlandaise. Neuf A320neo seront initialement affectés à ses opérations et officieront donc sous immatriculation irlandaise.



Cette unité sera principalement focalisée sur des vols loisirs et les réalisera au départ de Dublin - où une quarantaine d'emplois devrait être créée (...)