Le premier A350 d'Air Caraïbes est entré en service le 2 mars au matin, lorsqu'il a décollé pour son premier vol commercial entre Paris (Orly) et Pointe-à-Pitre. La veille, la compagnie avait invité des VIP et des journalistes à découvrir l'appareil durant un vol de près de 2h30 au-dessus de la France, avec une petite escale au centre de livraisons d'Airbus à Toulouse, d'où il était parti le 28 février. Le Journal de l'Aviation a pu participer à cet événement et visiter cette nouvelle cabine.



L'A350-900 d'Air Caraïbes est (...)