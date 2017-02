Airbus finalise la vente à KKR de ses activités Defence Electronics pour 1,1 md EUR

Airbus a finalisé la vente au fonds KKR de ses activités Defence Electronics basées en Allemagne pour une valeur d'entreprise d'environ 1,1 milliard d'euros, a annoncé le géant de l'aéronautique. Airbus conservera une participation minoritaire de 25,1% pour une durée limitée après la conclusion de l'accord, jusqu'à la séparation complète des sites, a-t-il ajouté dans un communiqué. "Cette mesure facilitera la transition pour les employés et les autres parties prenantes de l'entreprise", affirme le groupe. L'entité Defence Electronics, qui sera rebaptisée Hensoldt, est un fournisseur mondial de capteurs dédiés aux missions critiques, de systèmes intégrés et de services pour applications haut de gamme dans le secteur de la défense et de la sécurité, indique Airbus. Basée à Ottobrunn, en Allemagne, elle génère un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros et emploie 4.000 salariés dans le monde entier. Cette transaction "représente une avancée majeure dans la rationalisation stratégique des activités défense d'Airbus", a déclaré Dirk Hoke, le patron d'Airbus Defence and Space. "Avec le recentrage de notre portefeuille, nous sommes bien positionnés et clairement axés sur les produits intelligents, les offres de services et l'accélération de l'innovation numérique", a-t-il ajouté. "KKR entend soutenir la croissance et le développement d'Hensoldt pour l'élever au rang d'entreprise de défense leader en Europe en s'appuyant sur ses ressources financières et sa vaste expérience dans la gestion fructueuse d'entreprises industrielles telles que MTU Aero Engines, Demag Cranes et Kion", a déclaré Johannes Huth, directeur des opérations pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de KKR.