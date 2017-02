AirBaltic pousse le CS300 jusqu'à Abu Dhabi

AirBaltic a décidé d'exploiter le CS300 au maximum de son potentiel. La low-cost lettone a annoncé le 24 février qu'elle allait lancer un vol direct entre Riga et Abu Dhabi grâce à sa nouvelle flotte de monocouloirs de Bombardier. La rotation sera réalisée quatre fois par semaine à partir du 29 octobre.



« Nous sommes ravis de relier la Lettonie et les Emirats Arabes Unis avec notre tout nouveau CS300, qui parcourt des distances plus longues et peut atteindre des aéroports que nous ne pouvions pas servir avec notre ancienne flotte », a commenté Martin Gauss, CEO d'airBaltic. Et de fait, la compagnie va ainsi pousser ses CS300 sur des vols pouvant atteindre 6h15 (dans le sens sud-nord).



Cette rotation sera effectuée en partenariat avec Etihad, qui pourra apposer son code sur les vols opérés par la low-cost.



AirBlatic a reçu deux CS300 à ce jour, sur les vingt que compte sa commande. Le premier est entré en service mi-décembre et la petite flotte réalise pour le moment des vols européens. Les CS300 doivent remplacer les 737-300 et 737-500 qu'elle exploite actuellement aux côtés de ses Q400.