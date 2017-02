ANA élève à 67% sa part dans Peach Aviation

Le groupe de transport aérien japonais ANA Holdings a annoncé vendredi augmenter à 67% sa part dans Peach Aviation, compagnie à bas-coûts qui se porte bien, "afin de mieux accompagner son développement". ANA a conclu un accord pour acheter à deux autres actionnaires, le fonds semi-public INCJ et la société d'investissement First Eastern Aviation Holdings, une partie de leur participation. De la sorte, ANA détiendra à compter d'avril 67% des droits de vote au tour de table de Peach, contre 38,67% actuellement. Cette opération n'aura pas d'impact sur les résultats d'ANA cette année puisqu'elle sera réalisée lors de la prochaine année comptable qui débute en avril. Peach, société basée dans l'ouest du Japon, séduit une clientèle plutôt féminine et jeune, avec une image de fraîcheur donnée tant par son nom que l'habillage de ses avions et la façon dont elle propose ses services. Elle emploie des avions Airbus et semble en être satisfaite puisqu'elle a décidé en novembre dernier de passer à l'avionneur européen une commande de dix A320neo et trois A320ceo. Peach Aviation recevra son premier A320neo à l'été 2019, et l'entrée en service de ce nouveau modèle coïncidera avec l'expansion de ses activités. "Nous avons réfléchi à plusieurs aspects, mais nous avons opté pour l'A320neo qui est selon nous le plus approprié à nos critères", avait alors expliqué le patron de Peach Aviation, Shinichi Inoue. Ce dernier a précisé que la compagnie régionale ambitionnait à terme d'exploiter une centaine d'appareils, avec un premier objectif de 35 en 2020. Elle utilise actuellement une vingtaine de A320ceo.