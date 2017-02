La Patrouille de France en tournée américaine

La Patrouille de France va effectuer une tournée en Amérique du Nord du 19 mars au 4 mai, 31 ans après son dernier passage aux Etats-Unis, à l'occasion du centenaire de la statue de la Liberté en 1986. Cette fois-ci, il s'agira de commémorer les 100 ans de l'engagement des Etats-Unis dans la Première guerre mondiale, en particulier avec la participation aux commémorations qui se tiendront à Kansas City les 5 et 6 avril, mais également au « meeting du centenaire » sur la base aérienne de Maxwell, dans l'Alabama, du 7 au 9 avril. Celui-ci sera également l'occasion de rendre hommage aux blessés de guerre français, dont certains seront présents sur place.



Les 10 Alphajet, accompagnés d'un A400M chargé d'une soixantaine de personnels et de 25 tonnes de matériel, atterriront en premier lieu à Bagoteville au Canada, après des escales en Ecosse, en Islande et au Groenland, avant de rallier New-York pour un survol de la statue de la Liberté, puis Washington, avec un passage au-dessus de la Maison blanche. La PAF aura également l'occasion de survoler le Grand Canyon, et le Golden Gate, mais aussi de voler en patrouille avec les Thunderbirds et les Blue Angels.



Au total, la Patrouille de France assurera 12 démonstrations, qui ont été élaborées de manière à correspondre à la fois à la réglementation de la FAA, mais aussi à la réglementation européenne. « La FAA a scruté l'ensemble de notre démonstration, elle nous a demandé de faire quelques modifications et va la valider le 29 mars lors du meeting de Melbourne », explique le lieutenant-colonel Gauthier Dewas, directeur des équipes de présentation de l'armée de l'air. Deux figures ont été intégrées à la série 2017 : la première d'entre elles a été baptisée Barkhane, en hommage aux personnels engagés en OPEX et se compose d'une formation « concorde » de quatre avions, suivie d'un looping et d'un éclatement vers le sol ; la seconde, le « chevron », fait directement référence à l'aviation de chasse et aux "As" de la Première guerre mondiale.



La présence d'avions français à une commémoration américaine fait suite à la venue de quatre F-22 et d'un B-52 de l'US Air Force lors de la célébration du centenaire de l'escadrille La Fayette en avril 2016. Les avions avaient alors survolé le mémorial de Marnes-la-Coquette, sous les yeux notamment du vice-chef d'état-major de l'US Air Force le général Goldfein et de l'ex-secrétaire générale de l'USAF Deborah Lee James.