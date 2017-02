Bénéfice en hausse pour Groupe ADP en 2016 dans un climat difficile

Le gestionnaire des aéroports parisiens, Groupe ADP, a annoncé mercredi un bénéfice net en progression de 1,2% en 2016, aidé par les bonnes performances des commerces, dans un contexte toujours morose en raison des attentats. Pour 2017, la progression du trafic de Paris Aéroport - qui regroupe Orly et Paris-Charles de Gaulle - est estimée "entre 1,7% et 2,2%" par le groupe qui prévoit également une "orientation à la hausse de l'Ebitda" (excédent brut d'exploitation) par rapport à 2016, où il a été en légère croissance de 0,4% à 1,195 milliard d'euros, selon un communiqué de l'entreprise. "Les résultats de l'année 2016 témoignent de la réactivité du Groupe ADP dans un contexte difficile", a souligné son PDG Augustin de Romanet dans le communiqué. Le trafic de Paris Aéroport a dépassé en 2016 les 97 millions de passagers, en croissance de 1,8%, "porté par le dynamisme du trafic européen et le rétablissement en fin d'année du trafic international", a-t-il ajouté. Le groupe a par ailleurs annoncé son projet de céder sa participation de 49% au sein du groupe turc TAV Construction, une opération qui devrait se concrétiser "avant la fin du premier semestre", a indiqué à des journalistes le directeur financier du groupe Philippe Pascal. "L'augmentation de l'exposition de TAV Construction aux projets de construction non aéroportuaires" a motivé cette décision, selon Groupe ADP. M. Pascal a précisé que ce désengagement était sans lien avec la participation de 38% du groupe français au sein du gestionnaire turc d'aéroports TAV Airports, un investissement dont Groupe ADP est "très satisfait". Le résultat net de TAV Airports, qui opère 13 aéroports dont celui d'Istanbul-Atatürk, est en diminution de 39%, à 127 millions d'euros, suite à l'impact négatif de la série d'attentats en Turquie et de la tentative de coup d'Etat en 2016. La vente des participations au sein d'exploitants d'aéroports au Mexique, annoncée en octobre, a été finalisée à l'automne et a permis à Groupe ADP de réaliser "une plus-value de 58 millions d'euros" avant impôt, a ajouté M. Pascal. Cette vente, combinée à celle du siège parisien du groupe avec "une plus-value de 31 millions d'euros avant impôts", et "à la baisse du taux d'imposition de 38% à 34,43%" ont compensé la baisse conjoncturelle du trafic sur l'international, a souligné M. Pascal. - Commerces et restauration à la hausse - Autre élément qui a permis au gestionnaire de tirer son épingle du jeu: les commerces. Si le chiffre d'affaire par passager côté pistes a baissé de 8% (19,7 euros par passager en 2015 contre 18,2 euros en 2016), ceux issus des bars et restaurants et des boutiques côté ville ont bondi respectivement de 24,6% à 39 millions d'euros et 21,4% à 18 millions d'euros. La baisse du chiffre d'affaires des activités commerciales côté piste est liée à la composition du trafic. Le nombre de passagers en provenance d'Asie Pacifique a ainsi baissé de 6,7% en 2016, du fait essentiellement de l'absence de touristes japonais, traditionnellement plutôt dépensiers. Le trafic avec la Chine -porté par une politique de billets à prix bas- a augmenté de 3%. Toutefois, en fin d'année et en janvier, "il y a une reprise et on espère qu'elle se confirme", a précisé M. Pascal. Mais l'hypothèse de croissance du trafic entre 1,7% et 2,2% est "volontairement prudente" avec une "modélisation de reprise plutôt à mi-année, fin année 2017", a-t-il ajouté. Le directeur financier a enfin précisé que Groupe ADP ne participerait pas à l'appel d'offres portant sur l'exploitation d'un des terminaux aéroportuaires de Téhéran. En revanche, groupe ADP "portera auprès du gouvernement iranien" des projets de sa filiale ADP ingénierie. Avec 34 aéroports gérés dans le monde, le groupe a l'ambition de devenir un leader de la conception, de la construction et de l'exploitation des aéroports.