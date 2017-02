Une première victoire pour la future compagnie à bas tarifs d'Air France

C'est une première victoire pour la nouvelle équipe dirigeante d'Air France. Les pilotes de la compagnie ont décidé de ne pas faire exploser « Boost » sur son pas de tir, votant largement (taux de participation de 73,8%) et à une très grande majorité (58,1%) en faveur du principe d'une « externalisation d'une partie de l'activité et de la flotte long-courrier et moyen-courrier d'Air France dans une nouvelle structure ».



Il est vrai que le projet de compagnie aérienne à coût réduit dévoilé en novembre dernier par Jean-Marc Janaillac ne touchera pas grandement la carrière des PNT d'Air France, l'essentiel de baisse des coûts attendue devant provenir du recrutement d'hôtesses et stewards entièrement dédiés à la nouvelle compagnie et « au coût du marché », c'est à dire affichant des coûts salariaux inférieurs de 30 à 40% à ceux d'Air France.



Les négociations avec les pilotes ne sont bien entendu pas terminées, avec un gain de productivité attendu pour l'ensemble des 3 700 PNT d'Air France dans les prochaines années. Mais le noeud du problème restera incontestablement les PNC et leurs syndicats, très largement défavorables à Boost et qui voient déjà les quelque 860 PNC de la nouvelle compagnie (10 A340 et 18 A320) voler à leur place à bord de leurs avions et sur leurs destinations. Ont d'ailleurs fuité de source syndicale des destinations comme Bangkok, Osaka Kansaï et même certaines rotations vers New York.



Mais il faut aussi rappeler que l'objectif de cette nouvelle compagnie, qui finalement n'utilisera que 10% de la flotte long-courrier et 12% de la flotte moyen-courrier d'Air France, est d'arrêter l'hémorragie financière de certaines lignes à forte concurrence, notamment vis-à-vis des grandes low-cost européennes ou des compagnies du Golfe vers l'Asie.



Ce modèle a d'ailleurs démontré qu'il fonctionnait pour sauver des lignes, à l'image de ce qui a été fait à Madrid Barajas avec Iberia Express (certes avec aussi de nouveaux contrats PNT) ou avec Air Canada Rouge.



Sérieusement, comment pourrait-il en être autrement ?