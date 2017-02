Les exportations d'armement en pleine croissance

Les États-Unis restent le principal exportateur d'armement et le Top 5 se maintient dans le bilan 2016 du SIPRI (Stockholm international peace research institute), qui publie chaque année une revue des transferts d'armes au niveau mondial. Le volume global a ainsi augmenté de 8,4% entre 2007-2011 et 2012-2016, « en constante augmentation depuis 2004 ».



Les cinq plus gros pays exportateurs (États-Unis, Russie, Chine, France, Allemagne) comptabilisent ainsi 74% du volume total des exportations, avec une nette avance des États-Unis, qui concentrent un tiers de ce volume, contre 23% (...)