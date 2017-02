Le « pool MMF » s'élargit

En marge de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN qui se tient du 15 au 17 février à Bruxelles, l'Allemagne, la Belgique et la Norvège ont signé une déclaration d'intention pour intégrer le « pool MMF », qui vise à acquérir et exploiter une flotte commune d'A330 MRTT. Ces trois pays rejoignent ainsi les Pays-Bas et le Luxembourg, qui ont lancé en juillet 2016 le processus d'acquisition des tankers d'Airbus.



Le projet MMF (Multinational multirole transport fleet) a amorcé en 2011, dans le cadre du volet (...)