Finnair publie un bénéfice net en baisse de 5% en 2016

La compagnie aérienne finlandaise Finnair a enregistré une baisse de 5% de son bénéfice net en 2016, année marquée par la refonte de son organisation et la prudence des touristes. Le bénéfice net du groupe est redescendu à 85,1 millions d'euros, notamment sous l'effet d'une hausse des coûts salariaux après des embauches, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 3%, à 2,3 milliards d'euros. "Il règne chez Finnair un esprit d'enthousiasme (...) nous travaillons à développer l'expérience client à la manière nordique", s'est félicité le directeur général Pekka Vauramo dans le rapport annuel. Le transporteur a décidé de garder deux Airbus A330 dont il avait envisagé de se séparer, que viennent compléter quatre A350, afin de renforcer sa flotte long-courrier. Il entend redoubler ses efforts sur ses liaisons asiatiques, où sa part de marché a légèrement baissé (5,6% au quatrième trimestre, -0,1 point en un an), avec la signature d'un partenariat stratégique avec un voyagiste chinois. En 2016, le trafic entre l'Asie et certaines destinations européennes a souffert des inquiétudes liées à la sécurité, mais il a augmenté entre l'Asie et l'Europe du Nord. Partant, les vols vers Copenhague seront plus nombreux pour satisfaire la demande des touristes asiatiques, pour qui cette destination est de plus en plus recherchée. En outre, à l'été 2017, Finnair va augmenter la fréquence de ses vols vers Hong Kong et Tokyo et devenir la compagnie aérienne européenne à desservir le Japon le plus régulièrement, avec 28 vols par semaine. Finnair a atteint 4.937 salariés et pense recruter 1.000 personnes supplémentaires entre 2016 et 2020. À la Bourse d'Helsinki à 08H45 GMT, le titre Finnair chutait de 4,38% dans un marché stable (+0,02%).