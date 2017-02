MBDA et l'indien Larsen & Toubro créent une co-entreprise

Le missilier européen MBDA a créé une coentreprise avec l'Indien Larsen & Toubro (L&T) pour le développement et la production de missiles au profit de l'armée indienne dans le cadre de la politique du "Make in India" de New Delhi. La coentreprise, baptisée "L&T MBDA Missile Systems Ltd", sera opérationnelle au cours du premier semestre, indiquent les deux groupes dans un communiqué. Elle sera détenue à 51% par L&T et 49% par MBDA, en conformité avec la législation indienne sur les investissements étrangers. "Ayant construit une relation de travail forte et une confiance mutuelle, L&T et MBDA sont convaincus que c'est le bon moment pour que la relation parvienne à maturité via une entreprise commune, compte tenu de l'environnement politique favorable dans le secteur de la défense en Inde", expliquent-ils. La coentreprise commencera par se pencher sur le développement et la fourniture de missiles guidés anti-char de cinquième génération, de missiles pour les batteries de défense côtière et d'engins cibles à grande vitesse pour les essais et l'entrainement des équipages de défense anti-aérienne. "Notre stratégie en Inde s'est toujours concentrée sur la constitution de partenariats les plus renforcés, pas seulement avec les forces armées mais aussi avec l'industrie indienne", a déclaré Antoine Bouvier, PDG de MBDA. "La constitution de cette coentreprise est une progression naturelle de notre stratégie de partenariat. Avec L&T, je suis convaincu que nous avons trouvé le partenaire indien idéal", a-t-il ajouté. dlm/sw/gbh/cj