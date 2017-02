Hop! sur la trajectoire de l'équilibre financier en 2017

Hop!, la société qui regroupe les activités court-courrier d'Air France-KLM, reste sur la trajectoire d'un retour à l'équilibre financier cette année, a indiqué lundi à Lyon sa directrice commerciale Hélène Abraham. "2017 sera une année de transition, qui doit être celle de l'équilibre financier. On est sur la trajectoire qui devrait nous permettre d'y arriver", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse. Mme Abraham, qui présentait le programme d'été de la compagnie, a précisé que cette priorité donnée à la rentabilité expliquait l'absence d'ouverture de dessertes nouvelles cette année au départ de Lyon (et au départ de la plupart des plateformes desservies par la compagnie). A la tête d'une flotte d'une centaine d'appareils, Hop! est né en 2013 de la fusion des trois compagnies de transport régional d'Air France (Brit'Air, Régional et Airlinair). "Nous avons regagné l'an dernier un certain nombre de parts de marché sur le train", s'est félicité Mme Abraham, en soulignant que "le train était souvent plus cher que l'avion". Hop! dessert 29 destinations en France et en Europe au départ de Lyon. L'année 2016 a été "très bonne" et "les premiers mois de 2017 ont été bons", selon elle. Le taux de remplissage des appareils au départ de l'aéroport Saint-Exupéry a progressé l'an dernier de 3,3 points pour atteindre 69,9%. Pour le programme d'été, qui couvre les sept mois allant de la fin mars à la fin octobre, Hop! va accroître de 2% son offre de sièges sur ses vols transversaux depuis Lyon à plus de 1,5 million de sièges. Une forte hausse de l'offre est notamment prévue sur Brest (+34%), Rennes (+10%) et sur Nice (+9,5%). L'offre commerciale devrait croître de 1,4% (292.000 sièges) sur les vols européens et de 11% sur les vols alimentant les plateformes aéroportuaires parisiennes (500.000 sièges).