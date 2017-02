Le PDG de la compagnie irlandaise Ryanair, Michael O'Leary, s'est dit mercredi convaincu que "d'ici deux ans" les tenants du Brexit allaient changer de point de vue sur la décision, selon lui, "la plus stupide" jamais prise par les Britanniques. "Je continue à penser que dans deux ans quand la population britannique aura réalisé que les tenants du Brexit leur ont menti, ils changeront de point de vue", a commenté Michael O'Leary, en marge du sommet d'Alliance for Europe (A4E), organisation de compagnies aériennes européennes dont fait partie Ryanair. "Je pense qu'ils vont revenir sur leur décision", a-t-il poursuivi. "Les partisans du Brexit leur ont menti en leur disant: +on peut quitter le marché unique, rien ne va vraiment changer+. Conneries. Ca va sacrément changer", a ajouté le truculent PDG. Au terme de trois jours de débats consacrés à l'étude de quelque 140 pages d'amendements, les députés britanniques devraient adopter mercredi en première lecture un projet de loi donnant à la Première ministre, Theresa May, les pouvoirs de lancer la procédure de divorce avec l'Europe, sept mois et demi après le vote des Britanniques ayant décidé du Brexit.