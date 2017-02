Le contrat DECARTES STCA attribué à ENGIE Ineo et Airbus DS

Le groupement ENGIE Ineo et Airbus Defence ans Space a remporté le contrat de réalisation du futur réseau de communication pour le contrôle des opérations aériennes du ministère de la Défense, le programme DESCARTES STCA. Le contrat, attribué par la DGA le 6 février, a une validité de huit ans.



L'objectif du programme DESCARTES est de moderniser les réseaux d'infrastructure du ministère de la Défense pour leur permettre de soutenir les besoins en débit et répondre aux enjeux en termes de cybersécurité.



Le volet STCA (Service de Transit pour le Contrôle Aérien) concerne plus spécifiquement les échanges intersites et prévoit la mise en place d'un service sécurisé de téléphonie sur IP à destination des acteurs des opérations aériennes. Il leur permettra d'assurer les missions militaires en cohérence avec le contrôle aérien civil et les réseaux OTAN et de contribuer à la mise en place du ciel unique européen.



Le contrat concerne une soixantaine de sites. ENGIE Ineo (mandataire) et Airbus DS (co-traitant) ont en charge la conception, le déploiement et le support du système de téléphonie opérationnel ainsi que du système de sécurité.