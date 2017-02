L'ACI Afrique organise un forum commercial dédié aux aéroports le 22 mars à Livingstone (Zambie)

Cet événement, qui vise notamment à explorer les possibilités offertes aux aéroports africains pour accroitre leurs recettes commerciales, devrait accueillir de nombreux acteurs aéroportuaires, leurs fournisseurs et leurs partenaires commerciaux.



Selon le rapport de l'ACI sur l'économie mondiale pour 2015, les recettes non aéronautiques représentent en moyenne 40,4% des recettes aéroportuaires mondiales. Par ailleurs, le continent connait une croissance annuelle exceptionnelle de 5% et devrait dépasser les 300 millions de passagers à horizon 2035.



Les dix marchés les plus dynamiques en termes de pourcentage concerneront d'ailleurs l'Afrique et notamment le Sierra Leone, la Guinée, la République Centrafricaine, le Bénin, le Mali, le Rwanda, le Togo, l'Ouganda, la Zambie et Madagascar. Ces marchés connaîtront pour chacun une croissance moyenne annuelle de 8%, c'est-à-dire qu'ils doubleront de taille tous les 10 ans.



Les Forums commerciaux vont désormais devenir un rendez-vous régulier des conférences d'ACI Afrique.



Plus plus d'infos sur la conférence de l'ACI Afrique :

