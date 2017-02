La Suède interdit les vols commerciaux directs vers l'Irak

La Suède a annoncé mercredi avoir interdit pour raisons de sécurité les vols commerciaux directs vers et depuis l'Irak, actuellement exploités par une seule compagnie, l'allemande Germania. L'Autorité des transports suédoise a indiqué dans un communiqué avoir retiré l'autorisation de vol à trois compagnies, dont Germania et les irakiennes Iraqi Airways et Zagrosjet (anciennement Zagros Air). Germania propose des vols l'été vers Souleimaniye au Kurdistan, qu'elle va devoir annuler. Interrogée par l'AFP, la compagnie n'avait pas de commentaire mercredi après-midi. Iraqi Airways, interdite de vol dans l'Union européenne pour manquements aux obligations de sûreté, a délégué son autorisation à la turque AtlasGlobal, qui dessert plusieurs aéroports irakiens après une correspondance à Istanbul. Enfin, Zagrosjet a cessé fin 2016 ses vols directs entre Suède et Irak, et n'aura donc pas le droit de les reprendre. "La raison de cette décision est que l'Autorité des transports a reçu des informations selon lesquelles les conditions de sécurité en Irak font courir des risques aux vols au sol et dans l'espace aérien", a écrit l'autorité suédoise. Un de ses responsables, Simon Posluk, a précisé à l'AFP qu'il restait deux autres pays de l'Union européenne reliés à l'Irak par des vols directs, l'Allemagne et l'Autriche.