Northrop Grumman et BAE Systems s'éjectent du programme T-X

Nouvelle défection dans le programme T-X de l'US Air Force, moins d'une semaine après le retrait de Raytheon : Northrop Grumman et BAE Systems ont annoncé ce 1er février ne pas proposer d'avion d'entraînement dans le cadre de l'appel d'offre qui vise à remplacer les T-38C Talon de l'USAF. Les deux industriels indiquent dans un communiqué avoir « attentivement examiné les exigences du T-X » et décidé de ne pas participer.



Le programme T-X a officiellement été lancé le 30 décembre 2016 et prévoit le remplacement des T-38C Talon actuellement utilisés par l'USAF pour la formation de ses futurs pilotes par 350 avions, pour un total de 16,3 milliards de dollars. Northrop Grumman s'était associé à BAE Systems et L-3 Communications pour proposer un monomoteur, provisoirement baptisé N400NT, sur lequel peu d'informations avaient filtré mais qui avait été aperçu au roulage en août dernier sur le site de Mojave en Californie.



Le contrat doit en théorie être attribué en 2017. Si Leonardo a peu de chances de rester dans la compétition, suite au départ de Raytheon, deux concurrents restent encore en lice : le consortium formé par Boeing et Saab, ainsi que la coopération entre Lockheed Martin et KAI. Si les premiers misent sur un monomoteur à double empennage, dont le prototype a effectué son vol inaugural le 20 décembre dernier, les seconds proposent une variante du T-50A de KAI, qui a volé pour la première fois en juin 2016.