CityJet rachète Cimber et 10 CRJ900 de Bombardier

Cimber change à nouveau de mains. SAS et CityJet ont en effet annoncé le 24 janvier que la compagnie irlandaise allait reprendre sa consoeur danoise. En lien avec cette acquisition, CityJet a également annoncé qu'elle avait conclu une entente d'achat conditionnelle avec Bombardier portant sur six CRJ900 et quatre options. Les deux accords deviendront fermes et effectifs le 31 janvier.



En reprenant Cimber, la compagnie irlandaise hérite également de ses contrats de wet lease avec SAS. Ils portent sur l'intégralité de la flotte de CRJ900 de Cimber (onze appareils) et ont une validité de six ans. A cette occasion, la durée des contrats de wet lease de CityJet avec SAS a été étendue de trois à six ans. Ils portent sur douze CRJ900 acquis en avril 2016, dont huit ont été livrés et quatre sont attendus au mois de mars.



Ainsi, CityJet exploitera cet été 23 CRJ900 en wet lease pour la compagnie scandinave, douze au départ de Stockholm et Helsinki (les siens) et onze au départ de Copenhague (ceux de Cimber). Ces onze derniers appareils ne sont pas appelés à rester longtemps dans la flotte puisque les dix CRJ900 acquis aujourd'hui doivent les remplacer en 2017 et 2018.



Cette nouvelle acquisition renforce l'activité de fournisseur de services régionaux de CityJet tout en permettant à SAS de poursuivre sa stratégie de simplification de ses activités et de concentration sur ses routes les plus importantes. SAS avait racheté Cimber en février 2015, après que la compagnie danoise a fait faillite en 2012 et a été rachetée par ses dirigeants pour réaliser des opérations en ACMI. A cette époque, SAS voulait rendre plus flexibles ses activités régionales. Cette flexibilité vient de franchir un nouveau cran, qui va permettre de réduire encore les coûts grâce aux synergies qui pourront être dégagées au sein de CityJet par la mise en commun des deux flottes de CRJ900 - et le rajeunissement de celle de Cimber, dont les appareils actuels ont été mis en service entre 2008 et 2010.