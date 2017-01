Début de mission pour les Tigre et NH90 allemands au Mali

Les quatre NH90 et quatre Tigre de l'armée allemande, ainsi que le soutien associé, vont être transférés au Mali à partir du 27 janvier. Un premier NH90 sera transporté par avion ce vendredi, les autres hélicoptères suivront « dans les prochains jours et prochaines semaines ». Les voilures tournantes de la Bundeswehr interviendront au profit de la MINUSMA pour des missions d'évacuations sanitaires et d'aérotransport pour les NH90, d'escorte de convoi et d'appui-feu pour les Tigre.



Le gouvernement allemand avait approuvé l'envoi de moyens aéroterrestres le 11 janvier dernier, en attendant un accord définitif du Parlement. Il s'agit pour l'instant d'un mandat d'une année, afin de prendre la relève des Pays-Bas, qui ont rapatrié leurs CH-47 Chinook et AH-64 Apache.



L'Allemagne a d'ores et déjà mis à disposition des moyens ISR au Mali, des drones tactiques LUNA sont déployés depuis juillet 2016, rejoints en novembre par des drones MALE Heron 1.