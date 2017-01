L'Indonésie se rapproche de l'acquisition d'A400M

Selon le média spécialisé Jane's, citant des sources gouvernementales et industrielles, l'Indonésie serait sur le point de passer commande à Airbus Defence & Space pour cinq A400M - sans confirmation officielle pour l'instant. L'achat aurait été approuvé à la mi-janvier, à condition toutefois que l'assemblage final de certains équipements (non-cités) sur les trois derniers exemplaires se fasse directement sur le site de Bandung de l'industriel PT Dirgantara Indonesia. Le contrat serait estimé à 2 milliards de dollars.



Reuters rapportait déjà en mai 2016 les propos du ministre indonésien de la Défense, qui avait alors annoncé qu'il avait « un projet d'achat d'A400 », sans rentrer plus en détails sur le nombre, se contendant d'indiquer qu'un petit nombre serait suffisant pour assurer les missions de ses forces aériennes.



Si la commande est confirmée, l'Indonésie deviendrait de fait le second client à l'export de l'avion de transport militaire, après la Malaisie, qui a déjà réceptionné trois de ses quatre A400M.