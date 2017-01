Qatar Airways devrait de nouveau clôturer 2016 avec une croissance à deux chiffres

Akbar Al Baker était à Paris le 12 janvier pour l'inauguration du nouveau salon Premium de Qatar Airways à CDG, l'occasion pour lui de discuter aussi des performances de la compagnie. Celle-ci devrait cette année encore voir son trafic et ses résultats progresser rapidement.



« Je dirais simplement que nous sommes toujours une compagnie avec une croissance à deux chiffres, quand la plupart des compagnies, y compris dans ma région, n'ont qu'une croissance à un chiffre. Nos résultats seront de nouveau très bons mais je ne peux pas faire de prévisions car notre année fiscale se termine à la fin du mois et nous sommes dans une industrie où tout peut arriver qui affecter sérieusement les résultats positifs que nous avons aujourd'hui », a-t-il déclaré.



Revenant sur ses différends avec Airbus sur les A320neo et A350, il a rappelé qu' « ils allaient sérieusement affecter les résultats et nous devons trouver d'autres moyens pour compenser l'impact négatif important de ces deux programmes. » Toutefois, les discussions ne risquent pas de se rompre avec l'avionneur et elles se poursuivent au contraire concernant la conversion de ses trente A320neo en A321neo.



Pour 2017, Qatar Airways est assurée de recevoir dix A350, dont deux ou trois A350-1000, six 777 et plusieurs monocouloirs, des 737 qui seront affectés aux opérations de Meridiana en attendant la livraison des 737 MAX.



L'accord sur une prise de participation dans Meridiana est attendu au début du mois de février, Qatar Airways ayant concédé davantage de temps au gouvernement italien et à la compagnie pour se conformer à ses conditions. Un investissement dans Royal Air Maroc est toujours envisagé mais n'interviendra pas tout de suite, Qatar souhaitant « avancer pas à pas ». C'est d'ailleurs la stratégie qu'elle met également en oeuvre pour ses ouvertures de ligne : ayant confirmé le lancement d'une liaison vers Nice pour le 4 juillet prochain (elle sera desservie cinq fois par semaine en 787), Akbar Al Baker a indiqué que Lyon était également en projet mais pour une date ultérieure, qui devrait être révélée prochainement. Il a également précisé que les récents attentats n'avaient pas affecté ses activités.



Enfin, il a annoncé le retour des surcharges carburant. « Nous avons baissé nos prix parce que les prix du pétrole avaient baissé. Mais nous avons commencé à ré-augmenter nos prix. Je pense que les compagnies vont bientôt réintroduire des surcharges carburant parce qu'elles avaient fait leur budget en se basant sur les prix plus bas ».