Akbar Al Baker inaugure le nouveau salon de Qatar Airways à Paris CDG

Le salon est situé au dernier étage du terminal 1, à l'emplacement des anciens bureaux de Qatar Airways. Il est construit sur pilotis afin que le sol soit plane, là où les architectes auraient autrement dû installer un escalator, qui aurait pu casser l'harmonie du lounge. Plus d'un an de travaux a été nécessaire à sa réalisation, avec plusieurs reports de sa date d'ouverture, mais l'objectif d'ouvrir en 2016 a finalement été respecté.



A son arrivée, le passager affaires ou First de Qatar Airways entre dans une grande salle avec une fontaine en son centre entourée de fauteuils et de canapés en cuir.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Il peut se débarrasser de ses affaires auprès d'une hôtesse qui les placera dans le vestiaire. Ici la zone d'attente devant ce vestiaire.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Des espaces dotés de quatre fauteuils séparés de moucharabieh et assortis de tables basses sont disposés dans tout le salon, le long des murs et des fenêtres.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Le self-service.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Deux terrasses sont accessibles à chaque extrémité du salon.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Une salle de travail avec des ordinateurs est à la disposition des voyageurs.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

En empruntant ce couloir situé à gauche du salon d'accueil avec la fontaine, le passager se dirige vers l'autre partie du salon. Pour y accéder, il longe une zone avec des fauteuils le long des vitres, par lesquelles il peut apercevoir la tour Eiffel - lorsque le temps est suffisamment clément.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

La bibliothèque avec la presse en libre service se trouve en plein centre du salon, au milieu de ce couloir. Elle marque également l'entrée d'une zone plus privative, où se situent la salle de prière, les douches et les toilettes...





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

... ainsi qu'un salon séparé, doté de longs canapés en cuir. On notera que la tapisserie du mur du fond a été tissée et pliée main.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Le salon de CDG est le même que celui déjà en service à Londres Heathrow, avec quelques touches supplémentaires comme les moucharabieh et les tentures au-dessus des fauteuils. Couvrant une surface de 1 000 m² et capable d'accueillir 200 personnes, il est également plus grand que le lounge londonien, mais cela ne devrait pas durer puisqu'une expansion est en cours à Heathrow.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Un autre salon avec une configuration spécifique.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Et le passager arrive dans l'espace restauration, avec sa zone salle à manger, ...





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

... une zone plus privative ...





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

... et le bar central.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Le lounge de CDG est le troisième salon de Qatar Airways à ouvrir, après ceux de Dubaï et Londres. Les prochains sur la liste sont Bangkok et Beyrouth et la compagnie est en négociation avec plusieurs autres aéroports qui accueillent plus d'un vol par jour.



L'ouverture de ce lounge a été l'occasion pour Akbar Al Baker de réaffirmer le positionnement de la compagnie sur la perfection de son service, ce à quoi concourent les salons. « Nous mettons la barre tellement haut qu'il est difficile pour nos concurrents d'atteindre notre niveau de qualité. Et ce sera également le cas avec notre nouveau siège Premium ». Rendez-vous à Berlin le 8 mars, pour le salon ITB lors duquel il sera dévoilé... Il est ouvert depuis le 17 décembre mais c'est le 12 janvier que le CEO de Qatar Airways est venu en personne inaugurer le nouveau salon de la compagnie à Paris. Situé à côté du salon Star Alliance, celui de Qatar Airways reprend les motifs du salon de Doha pour que le passager retrouve l'ambiance et la qualité qui caractérisent la compagnie avant même d'embarquer. Et c'est une réussite.Le salon est situé au dernier étage du terminal 1, à l'emplacement des anciens bureaux de Qatar Airways. Il est construit sur pilotis afin que le sol soit plane, là où les architectes auraient autrement dû installer un escalator, qui aurait pu casser l'harmonie du lounge. Plus d'un an de travaux a été nécessaire à sa réalisation, avec plusieurs reports de sa date d'ouverture, mais l'objectif d'ouvrir en 2016 a finalement été respecté.A son arrivée, le passager affaires ou First de Qatar Airways entre dans une grande salle avec une fontaine en son centre entourée de fauteuils et de canapés en cuir.Il peut se débarrasser de ses affaires auprès d'une hôtesse qui les placera dans le vestiaire. Ici la zone d'attente devant ce vestiaire.Des espaces dotés de quatre fauteuils séparés de moucharabieh et assortis de tables basses sont disposés dans tout le salon, le long des murs et des fenêtres.Le self-service.Deux terrasses sont accessibles à chaque extrémité du salon.Une salle de travail avec des ordinateurs est à la disposition des voyageurs.En empruntant ce couloir situé à gauche du salon d'accueil avec la fontaine, le passager se dirige vers l'autre partie du salon. Pour y accéder, il longe une zone avec des fauteuils le long des vitres, par lesquelles il peut apercevoir la tour Eiffel - lorsque le temps est suffisamment clément.La bibliothèque avec la presse en libre service se trouve en plein centre du salon, au milieu de ce couloir. Elle marque également l'entrée d'une zone plus privative, où se situent la salle de prière, les douches et les toilettes...... ainsi qu'un salon séparé, doté de longs canapés en cuir. On notera que la tapisserie du mur du fond a été tissée et pliée main.Le salon de CDG est le même que celui déjà en service à Londres Heathrow, avec quelques touches supplémentaires comme les moucharabieh et les tentures au-dessus des fauteuils. Couvrant une surface de 1 000 m² et capable d'accueillir 200 personnes, il est également plus grand que le lounge londonien, mais cela ne devrait pas durer puisqu'une expansion est en cours à Heathrow.Un autre salon avec une configuration spécifique.Et le passager arrive dans l'espace restauration, avec sa zone salle à manger, ...... une zone plus privative ...... et le bar central.Le lounge de CDG est le troisième salon de Qatar Airways à ouvrir, après ceux de Dubaï et Londres. Les prochains sur la liste sont Bangkok et Beyrouth et la compagnie est en négociation avec plusieurs autres aéroports qui accueillent plus d'un vol par jour.L'ouverture de ce lounge a été l'occasion pour Akbar Al Baker de réaffirmer le positionnement de la compagnie sur la perfection de son service, ce à quoi concourent les salons. «». Rendez-vous à Berlin le 8 mars, pour le salon ITB lors duquel il sera dévoilé...