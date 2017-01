Air France-KLM sera bénéficiaire en 2016

Lors de ses voeux à la presse le 11 janvier, Jean-Marc Janaillac a annoncé qu'Air France-KLM allait publier des résultats en progression en 2016 par rapport à 2015 et positifs. Ce commentaire concerne aussi bien le résultat opérationnel que le résultat net.



Le président du groupe a précisé que le chiffre d'affaires avait atteint 25 milliards d'euros, dont 19 milliards réalisés dans l'activité passage. Il souligne que 2016 avait été une année difficile, avec un dollar relativement bas, les attentats et le renforcement de la concurrence. Et si les résultats sont positifs, les obstacles restent nombreux.



En 2017, l'environnement restera compliqué, marqué notamment par une hausse du prix du pétrole, des taux d'intérêts ou l'impossibilité de faire appel aux actionnaires à cause de la faiblesse de la capitalisation boursière du groupe. « Nous sommes placés dans la situation d'un challenger », regrette Jean-Marc Janaillac. Mais cela incite Air France-KLM à « l'accélération et à l'offensive », qu'il s'agisse de la question de l'amélioration des performances, du service aux clients ou du lobbying pour une concurrence équitable.



Abondant dans le sens de son président, Franck Terner a ajouté que l'année 2016 avait beau avoir été contrastée, elle avait été heureusement marquée par la reprise des embauches de PNT.



Pieter Elbers, le président de KLM, a quant à lui indiqué que 2016 avait été une bonne année pour la compagnie néerlandaise et que 2017 serait dans la même lignée.