Le gouvernement allemand approuve l'envoi d'hélicoptères au Mali

Confirmant une information de l'automne 2016, le gouvernement allemand a approuvé ce 11 janvier l'envoi d'hélicoptères de transport et d'attaque au Mali. Le déploiement de trois Tigre et trois NH90 pourrait débuter dès ce printemps, pour une durée d'une année. La décision doit encore être approuvée par le Parlement. Les appareils allemands prendront le relais des Pays-Bas, qui avaient précédemment déployé des CH-47 Chinook et des AH-64 Apache.



Le mandat allemand dans le cadre de la MINUSMA, qui devait s'achever au 31 janvier prochain, a par ailleurs été prolongé d'un an.



L'Allemagne effectue actuellement des missions ISR à l'aide de drones tactiques LUNA, déployés depuis juillet 2016, ainsi que des drones MALE Heron 1 depuis le mois de novembre.