Vol inaugural du premier Scorpion de série

Le premier exemplaire de série du biréacteur Scorpion a effectué son vol inaugural le 22 décembre dernier. L'avion conçu et développé par Textron Airland est resté 1 heure et 42 minutes dans les airs, afin notamment de valider les performances de l'avionique - la suite G3000 de Garmin - ainsi que les capacités aérodynamiques.



Le Scorpion avait été dévoilé en à l'automne 2013 et avait effectué son tout premier vol quelques semaines plus tard. Le programme d'essais en vol affiche actuellement 800 heures au compteur. S'il n'a pour l'instant pas de client de lancement officiel, l'industriel indique pourtant être en relation avec certains prospects, l'avion ayant été modifié « sur la base de retour d'expérience de potentiels clients », sans plus de détails.



Le Scorpion pourrait par ailleurs revenir dans la compétition dans le cadre du programme T-X, lancé le 30 décembre dernier par l'US Air Force pour remplacer ses T-38 Talon par 350 nouveaux avions d'entraînement.