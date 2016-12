Oman Air veut décrocher sa cinquième étoile

Le vol aller avait été réalisé sur l'un des deux Boeing 787-8 qu'Oman Air loue actuellement à Kenya Airways. Si aucune différence n'est visible en dehors de l'avion, l'intérieur, lui, est celui de la compagnie africaine (avec 30 places en classe affaires).





Trois des sept rotations hebdomadaires sont réalisées avec la configuration Kenya Airways, les quatre autres proposent l'expérience Oman Air complète - celle dont nous allons parler ici.



Oman Air propose un service limousine pour transporter le passager de classe affaires de son point de départ jusqu'à l'aéroport (puis, à l'arrivée, de l'aéroport jusqu'à sa destination). A Mascate, celui-ci est déposé au comptoir d'enregistrement VIP, une salle séparée du reste de l'aéroport, réservée aux passagers First et Business. Celle-ci est directement reliée à la ligne réservée du contrôle aux frontières, qui permet de passer en zone internationale.





Le salon d'Oman Air est situé dans la première partie du terminal. L'espace rassemble le salon First, très fermé, qui propose dix-huit places dans une ambiance de salle à manger, et le salon Business, beaucoup plus grand et très fréquenté. Après avoir passé le comptoir d'accueil, le passager se voit proposer dattes et café arabe (à la cardamone) avant d'entrer dans le salon. Il est composé de plusieurs salles, dont une aménagée pour les enfants, et abrite un grand buffet en son centre. A noter qu'il dispose également d'un salon spa avec trois cabines et que chaque passager peut profiter de 15 minutes de massage offertes avant son vol.









Lorsque l'embarquement se rapproche, le personnel d'Oman Air vient chercher les passagers pour les emmener jusqu'à la porte d'embarquement et le bus qui leur est dédié, qui les amène au pied de l'avion (garé au large).





L'entrée se fait en porte 2, soit entre la classe affaires et la classe économique. Sur 787-8, la classe affaires compte dix-huit places, disposées en trois rangs de 2x2x2. Malgré tout, Oman Air garantit un accès couloir à tous ses passagers grâce aux fauteuils de B/E Aerospace. Légèrement décalés les uns par rapport aux autres sur les rangées latérales, ceux situés près des hublots disposent de leur propre couloir. L'inconvénient est que le passager peut se sentir un petit peu trop enfermé lorsque l'écran de séparation est relevé, comme c'était le cas de ma voisine qui se sentait « comme dans un berceau ». En revanche, cette disposition donne un espace de rangement supplémentaire très appréciable au passager du siège d'à côté, qui s'étire jusqu'au hublot et qui peut être utilisé pour poser un sac ou son ordinateur le temps de déjeuner par exemple.



Divers accessoires sont déjà installés : le coussin, la couverture (matelassée), une bouteille d'eau et le casque réducteur de bruit.









Le service débute dès que les affaires sont posées : le personnel de cabine propose une serviette chaude et un verre d'accueil, puis les trousses (avec produits Amouage, brosse à dents, dentifrice, kit de rasage, boules quies, chaussettes et masque de nuit) et les menus et, enfin, des dattes et du café pour patienter en attendant le décollage.





Les sièges sont dotés d'écrans tactiles de 17 pouces (assortis d'une télécommande tactile également) donnant accès au programme de divertissement en vol via le système AVANT de Thales. Sur le vol Mascate - Paris, l'ancienne vidéo de sécurité a été diffusée durant le roulage, avec les personnages de dessin animé. Elle sera prochainement remplacée par une nouvelle, qui met en valeur les atouts du sultanat d'Oman.



Peu après le décollage, le personnel de cabine passe auprès de chaque passager pour s'enquérir, accroupi, de ce qu'il souhaite boire durant son repas et quels plats il a choisis. Il apporte ensuite les mises en bouche puis dresse la table, étendant une nappe sur la grande tablette du siège et disposant les couverts et la serviette, le pain, et le beurre. Si les menus sont bons, il existe un petit bémol au niveau de l'approvisionnement en mezzés : très demandés par les passagers, il n'est pas rare qu'ils aient déjà tous été réservés lorsque les derniers passagers donnent leur choix.







Le vol Mascate - Paris étant un vol de jour, un déjeuner et un encas sont servis. Entre les deux services, la cabine passe en mode nuit, avec hublots assombris et lumières éteintes, pour permettre aux passagers qui le souhaitent de se reposer. En revanche, en classe économique, les lumières restent allumées durant tout le vol.



Il est à noter que les 787-8 d'Oman Air sont équipés d'un système permettant de se connecter à Internet en Wifi, fourni par OnAir. Le service est toutefois indisponible durant toute la première partie du voyage, lors du survol de l'Iran et de la Turquie.

