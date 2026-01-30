Royal Air Maroc a signé un accord de location à long terme avec Dubai Aerospace Enterprise (DAE) portant sur 13 nouveaux Boeing 737‑8. Ces appareils neufs, contractualisés en dry lease auprès de DAE Capital, sont livrables à partir de 2027.

Selon DAE, cet accord s’inscrit dans le prolongement d’un premier contrat portant sur deux 737‑8 déjà livrés à la compagnie marocaine en 2025. Les 13 nouveaux monocouloirs viendront renforcer la flotte moyen-courrier de Royal Air Maroc et participer à l’augmentation de capacité programmée à partir de la fin de la décennie.

Cet accord s’ajoute à d’autres engagements de location et d’acquisition déjà annoncés par Royal Air Maroc dans le cadre de son plan de croissance et de modernisation de flotte, avec l’objectif d’atteindre environ 200 appareils à l’horizon 2037.

« Cet accord s’inscrit pleinement dans l’ambition stratégique de Royal Air Maroc de devenir un acteur majeur du transport aérien mondial. Le Boeing 737-8 renforcera nos capacités de développement de réseau, permettant l’ouverture de nouvelles lignes et l’augmentation des fréquences, tout en améliorant notre efficacité opérationnelle. Il nous permettra également de répondre plus facilement à la demande croissante et d’assurer une connectivité fiable entre l’Afrique, l’Europe et au-delà » a annoncé Abdelhamid Addou, le PDG de Royal Air Maroc.

La compagnie marocaine remplace progressivement ses anciens 737NG par des 737-8. Elle aligne désormais 14 737 MAX et prévoit d’en ajouter une dizaine d’autres d’ici la fin de l’année.