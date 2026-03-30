Finnair annonce avoir signé des lettres d’intention pour la location de deux Embraer E190 et de deux ATR 72-600 afin de renforcer la flotte de sa partenaire Norra (Nordic Regional Airlines). Les appareils sont livrables entre l’été et le début de l’automne 2026.

Norra exploite déjà des vols régionaux pour le compte de Finnair, avec une flotte de 12 douze E190 et 12 ATR 72-500. Finnair indique qu’elle prévoit de porter à dix-huit le nombre de jets régionaux exploités par Norra, notamment avec l’arrivée des E195-E2.

« Un réseau régional étendu est essentiel à notre stratégie de développement depuis nos principaux marchés », a déclaré Christine Rovelli, directrice des revenus de Finnair. « Ces appareils renforceront la fiabilité de nos horaires et la flexibilité de notre flotte » a-t-elle ajouté.

Pour rappel, Finnair a annoncé le 23 mars qu’elle avait conclu un accord avec Embraer portant sur l’acquisition de jusqu’à 46 E195-E2 (avec 18 appareils en commande ferme), des appareils livrables à partir du troisième trimestre 2027. Ces appareils seront tous opérés par Norra.