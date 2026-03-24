Vietnam Airlines va suspendre plusieurs liaisons intérieures à partir du 1er avril en raison de tensions d’approvisionnement en carburéacteur Jet A-1 liées au conflit au Moyen-Orient, a indiqué l’Administration de l’aviation civile du Vietnam (CAAV).​

Selon la CAAV, les compagnies aériennes vietnamiennes réexaminent leurs programmes de vols et privilégient les liaisons jugées essentielles pour la connectivité nationale et l’activité économique, tout en réduisant leur offre sur certaines routes domestiques.

Vietnam Airlines prévoit ainsi de suspendre environ 23 vols hebdomadaires, tout en maintenant ses principales lignes intérieures et internationales. Les principales liaisons impactées sont Hai Phong-Buon Ma Thuot, Hai Phong-Cam Ranh, Hai Phong-Phu Quoc, Hai Phong-Can Tho et Hô Chi Minh Ville-Van Don, Hô Chi Minh Ville-Rach Gia, Hô Chi Minh Ville-Dien Bien. La compagnie low-cost Vietjet a également commencé à réduire ses fréquences sur certaines lignes.

La hausse du prix du Brent, qui a récemment évolué entre 110 et 120 dollars le baril, a eu une très forte répercussion sur le cours du Jet A-1 en Asie (MOPS – Singapour), aujourd’hui facturé à entre 1 750 et 1 800 dollars la tonne.

Les compagnies vietnamiennes préparent parallèlement l’introduction de suppléments carburant sur leurs vols internationaux, qui pourraient entrer en vigueur dès début avril, dans le sillage de nombreuses compagnies étrangères ayant déjà relevé tarifs et surcharges pour compenser la hausse des coûts du carburant. Selon la CAAV, plus de 60 % des compagnies aériennes vietnamiennes appliquent actuellement ou prévoient d’appliquer des surcharges carburant, ou d’ajuster les prix des billets à la hausse dans les prochains jours.

Près de 60% du carburant d’aviation au Vietnam était jusqu’à présent importé de Chine et de Thaïlande. La CAAV alerte depuis le 9 mars sur l’impact de l’arrêt des exportations du Jet-A1 de ces deux pays, une mesure visant à préserver leurs propres stocks.