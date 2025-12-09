Dans sa traditionnelle présentation des perspectives pour l’année à venir, l’IATA estime que la croissance du transport aérien se poursuivra en 2026. Les compagnies aériennes membres devraient enregistrer un chiffre d’affaires de 1 053 milliards de dollars, en hausse de 4,5 % par rapport à celui qu’elles devraient publier en 2025 (à 1 008 milliards de dollars).

Elles devraient également engranger un bénéfice net record de 41 milliards de dollars, en hausse de 3,8 % par rapport à celui de 2025, estimé pour le moment à 39,5 %. La marge nette devrait rester stable à 3,9 %…