IndiGo a signé un protocole d’accord avec Airbus visant à doubler sa commande d’A350. La compagnie souhaite en effet inscrire trente appareils supplémentaires à son carnet de commandes, par la conversion d’une partie des droits d’achat qu’elle avait sécurisés lors de sa commande de 2024.

Les appareils vont permettre à la low-cost indienne de s’imposer sur le secteur long-courrier. Aujourd’hui, elle opère deux Boeing 777-300ER loués à Turkish Airlines, et utilisés sur la Turquie, ainsi qu’un 787 loué à Norse Atlantic, exploité sur Bangkok. Elle attend cinq autres 787, également issus de la flotte de la compagnie norvégienne. Ils commenceront à intégrer la flotte dans les prochaines semaines et permettront de lancer des vols vers Amsterdam et Manchester depuis New Delhi au début du mois de juillet.

La livraison des A350-900, à partir de 2027, permettra une forte accélération de sa stratégie sur ce segment.

C’est également l’objet d’un second protocole d’accord signé avec Delta Air Lines, Air France-KLM et Virgin Atlantic le 1er juin. Celui-ci vise à construire un partenariat qui facilitera les voyages entre l’Inde, l’Europe, les Etats-Unis et le Canada. Une fois les accords définitifs signés et les procédures réglementaires menées à bien, IndiGo devrait pouvoir proposer à ses clients de prolonger leur vol pour Amsterdam vers une trentaine de destinations en Europe desservies par KLM ou sur les vols transatlantiques de KLM et Delta. De même, elle pourra proposer de poursuivre leur voyage après Manchester sur les vols transatlantiques de Virgin vers les Etats-Unis.

A l’inverse, KLM pourra étendre sa coopération avec IndiGo en commercialisant 24 de ses vols intérieurs à partir d’Hyderabad, dès qu’elle lancera sa nouvelle liaison Amsterdam – Hyderabad en septembre. Quant à Delta, elle se prépare à reprendre ses services sans escale vers l’Inde.

« Cette annonce n’élargit pas seulement nos relations avec Air France-KLM et Virgin Atlantic, mais marque également le début d’un nouveau chapitre passionnant, puisque nous accueillons Delta Airlines comme partenaire privilégié. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de commencer notre expansion long-courrier dès cet été et de nous connecter aux réseaux de nos partenaires pour offrir un meilleur accès à l’Europe et à l’Amérique du Nord », commente Pieter Elbers, le PDG d’IndiGo.