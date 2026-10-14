Air Tahiti a célébré la livraison de son premier ATR 72-600 avec la cabine HighLine, configurée entièrement en classe affaires. L’appareil a intégré la flotte de la compagnie le 13 octobre et sera mis en service le 8 décembre, notamment sur des liaisons de Papeete vers Bora Bora et Raiatea-Tahaa.

La cabine HighLine va permettre à Air Tahiti de proposer 26 fauteuils disposés en rangées 1-1. Chaque passager aura donc un accès couloir, davantage d’espace et des rangements. Le plafond est par ailleurs dépourvu de coffres à bagages, ce qui donne davantage de luminosité et d’espace.

La livraison de cet appareil va permettre à Air Tahiti de lancer son nouveau service premium, Air Tahiti Signature, qui sera proposé sur les destinations les plus demandées de Polynésie. Il sera utilisé à la fois pour des vols réguliers et pour des vols charter.

Air Tahiti est la seconde compagnie à prendre livraison de l’ATR 72-600 en configuration HighLine, après la compagnie malaisienne Berjaya Airlines. ATR estime que la cabine HighLine témoigne de la polyvalence de sa plateforme et sa capacité à soutenir différents types de modèles économiques.