Volotea débarque aussi à Limoges. Alors qu’elle n’y était pas présente jusqu’alors, la compagnie espagnole a décidé d’ouvrir une base à Limoges. Elle y stationnera un Airbus A319, qui réalisera la liaison vers Paris Orly deux fois par jour en semaine et une fois le dimanche à partir du 19 février. Cette ligne sera exploitée dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). Limoges devient ainsi la douzième base française de Volotea.

Bien qu’elle soit soutenue par l’Etat, l’ouverture de cette ligne aérienne illustre la stratégie de Volotea, qui s’attache à relier les régions. Si le marché intérieur français est en décrochage – la FNAM souligne que le trafic en 2025 y est inférieur de 21 % à celui de 2019 –, Volotea profite du fait que ses potentielles concurrentes sont à la recherche de marchés plus attractifs pour renforcer sa position sur ces lignes régionales, qu’elle est souvent seule à proposer.

Elle souligne ainsi qu’elle exploite 280 liaisons depuis la France, dont 60 % sont sans concurrence, et 74 lignes intérieures, dont 44 sur lesquelles elle représente la seule offre de vols. Cela fait d’elle la compagnie qui opère le plus grand nombre de lignes domestiques.

Si la hausse de la TSBA (Taxe de solidarité sur les billets d’avion) en 2025 est de nature à nuire à la rentabilité de ses opérations, elle n’abandonne pas l’idée de croissance sur ce qui représente son premier marché. Elle prévoit de proposer neuf millions de sièges en 2026, soit une hausse de 12,5 % par rapport à 2025, croissance à laquelle la nouvelle base de Limoges va contribuer au même titre que celle de Montpellier, annoncée en décembre dernier (qui sera opérationnelle l’automne prochain).

Avec l’ouverture de ces nouvelles bases, elle desservira 26 aéroports en France, avec 29 appareils stationnés dans l’Hexagone (contre 23 en 2025), et franchira le cap symbolique du millier d’emplois directs (une hausse de 15 %).