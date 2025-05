VietJet Thailand va se doter d’une nouvelle flotte. Le groupe VietJet et Boeing viennent en effet de signer un accord prévoyant le transfert de jusqu’à 50 737 MAX du groupe à la compagnie thaïlandaise. Les livraisons doivent débuter en octobre prochain.

Les appareils vont considérablement augmenter les capacités de VietJet Thailand. Ils permettront ainsi de renforcer ses liaisons intérieures, mais aussi les liaisons internationales, particulièrement celles entre le Vietnam et la Thaïlande.

Ces appareils font partie du carnet de commandes du groupe VietJet auprès de Boeing, qui a été constitué en deux accords en 2016 et 2018 prévoyant à chaque fois l’acquisition d’une centaine de 737 MAX. L’accord signé avec VietJet Thailand prévoit non seulement le transfert de cinquante de ces deux cents appareils mais aussi un soutien technique personnalisé, incluant des services de formation pour les pilotes et le personnel de maintenance.

Créée en 2014, VietJet Thailand exploite aujourd’hui douze A320 et six A321. Grâce à cette flotte, elle opère 33 routes intérieures et internationales.