Dix ans après avoir changé son identité visuelle, Transavia la modernise de nouveau. La low-cost du groupe Air France-KLM a décidé d’apporter quelques retouches à son logo, notamment en modifiant la profondeur du vert caractéristique de la marque pour l’adoucir. Le site internet et la signalétique en aéroport seront mis à jour, ainsi que la livrée des appareils. Le premier A320neo portant la nouvelle livrée sera mis en service en octobre ; il est actuellement en production chez Airbus.

Le nom, le symbole et le vert restent toutefois le cœur de l’identité de marque et sont conservés, ce qui rend cette révision assez subtile. Elle intervient alors que Transavia a entamé sa transition vers une nouvelle flotte tout Airbus et qu’elle diversifie son réseau et sa clientèle. En France notamment, elle reprend peu à peu les liaisons intérieures d’Air France au départ d’Orly.

« Comme toute marque, nous souhaitons évoluer avec notre temps. Transavia poursuit sa trajectoire de croissance. Nous sommes en train de changer de dimension. Avec pour objectif de devenir la compagnie low-cost préférée des Français, notre cœur d’activité ne se limite plus aux destinations loisirs. Notre réseau s’agrandit, notre clientèle se diversifie. Nous avons donc à cœur d’endosser ce rôle d’acteur aérien majeur et cela passe par une nouvelle identité de marque robuste et moderne », affirme Nicolas Henin, directeur général adjoint Commercial et Marketing chez Transavia France.