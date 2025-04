Air Belgium a été placée en liquidation le 30 avril et ses activités cargo ont été transférées au groupe CMA CGM. Ce dénouement du rapprochement entre les deux sociétés a été rendu possible par l’approbation en mars par le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon de l’offre ferme de reprise présentée par CMA CGM, et l’obtention depuis de nouvelles licences d’opération belges auprès de la DGTA (Direction Générale du Transport Aérien).

Si elle n’a pas permis de sauver l’activité de passage d’Air Belgium, l’offre de CMA CGM préserve non seulement la marque Air Belgium et ses activités en Belgique, mais aussi 124 emplois directs qui y sont associés – 72 de pilotes et 52 dans les métiers opérationnels et de support.

Pour CMA CGM Air Cargo, entité dans laquelle Air Belgium est désormais intégrée, la transaction permet de doubler la flotte en intégrant quatre nouveaux appareils : deux Boeing 747-8F et deux Airbus A330F. Celle-ci compte maintenant neuf appareils, les quatre de la compagnie belge rejoignant quatre 777F et un A330F déjà en service en France et aux Etats-Unis. Le groupe français souligne qu’un cinquième 777F est attendu prochainement, avant que la vague de modernisation de la flotte prévue pour débuter en 2027 avec la livraison des premiers A350F.

« Air Belgium a dû, depuis sa création, faire face à une succession de défis et notamment plusieurs années de crise à l’échelle mondiale induite par le covid-19, le conflit en Ukraine et d’autres. La société a pris toutes les mesures nécessaires et a tout mis en œuvre pour assurer sa pérennité et ce, malgré les vents contraires », résume Niky Terzakis, directeur général d’Air Belgium. « Nous aurions évidemment souhaité une issue différente pour l’activité passager qui a affecté une partie de nos collaborateurs et de nos clients, mais ce transfert restait la seule solution viable, toutes les autres voies de sauvetage ayant été tentées. La préservation des emplois liés à l’activité cargo et le développement des activités de fret au départ de notre Royaume sont des perspectives encourageantes pour l’avenir et une nouvelle positive pour le secteur aérien en Belgique. »

CMA CGM rappelle de son côté qu’il avait déjà collaboré avec Air Belgium entre 2021 et 2023, lorsqu’il lui avait confié l’exploitation de ses A330F (quatre à l’époque) depuis Liège. Ce partenariat avait pris fin avec l’obtention d’un certificat de transporteur aérien français pour CMA CGM Air Cargo et la relocalisation de l’activité fret à Paris (CDG).