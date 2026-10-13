Dans le cadre de la transition de sa flotte moyen-courrier vers l’A220, Air Niugini fait appel à airBaltic pour soutenir ses besoins en pilotes. La compagnie de Papouasie-Nouvelle-Guinée vient d’accueillir les deux premiers pilotes détachés de la compagnie balte dans ses rangs.

Air Niugini explique que ce transfert est réalisé dans le cadre d’un accord de douze mois avec airBaltic, qui prévoit que trente pilotes rejoindront la compagnie pour soutenir l’exploitation des Airbus A220 et la formation de ses futurs équipages. Les autres pilotes devraient être intégrés progressivement au cours des deux prochains mois.

« Ce sont des pilotes d’A220 très expérimentés et, surtout, ils apportent des connaissances et une expérience de niveau instructeur qui viendront compléter la formation que nos propres pilotes ont déjà suivie », explique le capitaine Granger Narara, directeur général des opérations aériennes d’Air Niugini. « Leur rôle sera à la fois opérationnel et axé sur le développement. Ils voleront aux côtés des équipages d’Air Niugini tout en soutenant la formation de nos pilotes et en contribuant à transmettre de précieuses connaissances sur l’A220 ainsi qu’une expérience opérationnelle à nos équipages locaux. Cela nous aidera à continuer de renforcer nos propres capacités en matière de pilotage de l’A220. »

La trentaine de pilotes d’airBaltic qui participent à ce programme travailleront selon un cycle de rotation de 28 jours, environ quinze pilotes restant basés en Papouasie-Nouvelle-Guinée à tout moment.

Air Niugini exploite actuellement trois A220-300 mais attend également huit A220-100, qui participeront à la modernisation de sa flotte et au renforcement de son réseau national et régional.