TAAG Angola Airlines a réceptionné son premier Boeing 787-10, devenant de fait la première compagnie aérienne africaine à exploiter la version la plus capacitaire de la famille Dreamliner.

L’appareil (LN 1034, immatriculé D2-TES, GEnx) est arrivé à Luanda le 10 novembre en provenance d’Everett, le jour du cinquantième anniversaire de l’indépendance de l’Angola. Il est aménagé avec une cabine biclasse de 367 sièges (24 en classe affaires et 343 en classe économique).

Ce 787-10 rejoint ainsi les deux 787-9 introduits plus tôt cette année dans le cadre du programme de modernisation de la flotte de gros-porteurs de la compagnie porte-drapeau angolaise.

TAAG attend encore un deuxième 787-10 dans le cadre de sa commande de 2023. La compagnie avait obtenu un financement d’environ 297 millions de dollars auprès de la Banque d’exportation des États-Unis (EXIM) en juillet pour l’acquisition des deux 787-10 (et leurs moteurs).

Le transporteur national angolais aura ainsi remplacé ses trois 777-200ER et sera en mesure d’ouvrir de nouvelles lignes vers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord.